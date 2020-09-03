Названы схемы мошенничества с использованием банкоматов

Для хищения денежных средств с помощью банкоматов мошенники могут применять как технические средства, так и социальные методы. Об этом рассказал консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин.

По его словам, злоумышленники могут использовать специальные накладки на клавиатуру устройства, а также дополнительные считыватели карт, чтобы обмануть человека. Подобные детали называются скиммерами.

Как сообщило агентство «Прайм», специалист отметил, что к социальным методам мошенников можно отнести «подглядывание за вводом пин-кода карты». Некоторые злоумышленники могут якобы забыть карту в банкомате, а когда карту вернут, они заявят о том, что с нее списали средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ковидные» мошенники заставили понервничать Минздрав, «Лукойл» и ЦБ. Злоумышленники стали массово регистрировать фейковые домены, предлагая оформить предзаказ на вакцину от коронавируса, причем со скидкой.