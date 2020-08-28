«Ковидные» мошенники заставили понервничать Минздрав, «Лукойл» и ЦБ

На фоне распространения коронавируса мошенники умудряются обманывать граждан, прикидываясь представителями известных брендов, компаний и учреждений. Gazeta.SPb.ru рассказывает о последних раскрытых схемах злоумышленников.

Мошенники стали массово регистрировать фейковые домены, предлагая оформить предзаказ на вакцину от коронавируса, причем со скидкой. Об этом со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщает «Коммерсант».

В свою очередь ТАСС, цитируя помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, призывает граждан быть бдительными и не пользоваться услугами частных предпринимателей и организаций, предлагающих платную вакцинацию от Covid-19 или вакцину на продажу.

Отметим, что, в соответствии с постановлением правительства РФ, распределением поставок вакцины от коронавируса будет заниматься Министерство здравоохранения. Сейчас ее производством занимаются на нескольких площадках.

ЦБ раскрыл уязвимость в мобильном банке одной из кредитных организаций, благодаря которой мошенники могли получать доступ к счетам клиентов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор, проблема носила краткосрочный характер и теперь она устранена.

А «Лукойл» предупредил о злоумышленниках, которые в социальных сетях призывали граждан от имени нефтяной компании вкладываться в некий инвестфонд. Для этого они использовали ролик, содержащий фрагменты реального интервью президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Имена известных компаний, а также актуальные темы мошенники часто используют для того, чтобы обратить на себя внимание пользователей популярных мессенджеров и заставить их перейти по указанным в сообщениях ссылкам, пишет «Российская Газета» со ссылкой на заместителя руководителя Роскачества Илью Лоевского.

Эксперт отмечает, что не стоит доверять людям, запрашивающим личные данные (дату рождения, номера карт и т.д.). Насторожить должны и предложения переслать сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер или подтвердить свою активность.

Эксперт в области IT Станислав Косарев рассказал Пятому каналу о том, как нужно правильно чистить мобильный телефон, чтобы не стать жертвой мошенников. По его словам, стоит регулярно избавляться от любой ценной для пользователя информации: записок с паролями, уведомлений от банков и т.д. А лучше установить на устройство блокировку вроде отпечатка пальца или распознавателя лица.