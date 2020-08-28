«Ковидные» мошенники заставили понервничать Минздрав, «Лукойл» и ЦБ

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Мошенничество. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На фоне распространения коронавируса мошенники умудряются обманывать граждан, прикидываясь представителями известных брендов, компаний и учреждений. Gazeta.SPb.ru рассказывает о последних раскрытых схемах злоумышленников.

Мошенники стали массово регистрировать фейковые домены, предлагая оформить предзаказ на вакцину от коронавируса, причем со скидкой. Об этом со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщает «Коммерсант».

В свою очередь ТАСС, цитируя помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, призывает граждан быть бдительными и не пользоваться услугами частных предпринимателей и организаций, предлагающих платную вакцинацию от Covid-19 или вакцину на продажу.

Отметим, что, в соответствии с постановлением правительства РФ, распределением поставок вакцины от коронавируса будет заниматься Министерство здравоохранения. Сейчас ее производством занимаются на нескольких площадках.

Мошенники стали массово регистрировать фейковые домены, предлагая оформить предзаказ на вакцину от коронавируса. Фото: gov.spb.ru

ЦБ раскрыл уязвимость в мобильном банке одной из кредитных организаций, благодаря которой мошенники могли получать доступ к счетам клиентов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор, проблема носила краткосрочный характер и теперь она устранена.

А «Лукойл» предупредил о злоумышленниках, которые в социальных сетях призывали граждан от имени нефтяной компании вкладываться в некий инвестфонд. Для этого они использовали ролик, содержащий фрагменты реального интервью президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Имена известных компаний, а также актуальные темы мошенники часто используют для того, чтобы обратить на себя внимание пользователей популярных мессенджеров и заставить их перейти по указанным в сообщениях ссылкам, пишет «Российская Газета» со ссылкой на заместителя руководителя Роскачества Илью Лоевского.

Эксперт отмечает, что не стоит доверять людям, запрашивающим личные данные (дату рождения, номера карт и т.д.). Насторожить должны и предложения переслать сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер или подтвердить свою активность.

Мошенники обманывают пожилых людей. Фото: pixabay.com

Эксперт в области IT Станислав Косарев рассказал Пятому каналу о том, как нужно правильно чистить мобильный телефон, чтобы не стать жертвой мошенников. По его словам, стоит регулярно избавляться от любой ценной для пользователя информации: записок с паролями, уведомлений от банков и т.д. А лучше установить на устройство блокировку вроде отпечатка пальца или распознавателя лица.

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