Заболеваемость продолжает расти: в Петербурге выявили 187 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших превысило 36 тысяч

Заболеваемость продолжает расти: в Петербурге выявили 187 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших превысило 36 тысяч
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 28 августа, опубликовал новые данные, касающейся эпидемиологической обстановки в России и ее городах.

За прошедшие сутки в Северной столице зафиксировано 187 новых случаев COVID-19. Такого высокого уровня выявляемости в августе еще не наблюдалось. Отметим, что среднесуточный показатель заболеваемости резко подскочил еще 21 августа.

Из положительного стоит отметить количество выздоровевших — с болезнью справились еще 86 пациентов.

Не сумели справиться с влиянием коварного патогена на организм и скончались от тяжелого течения заболевания еще 9 пациентов.

За все время эпидемии в городе на Неве заболели 36104 человека. Успешно выздороветь получилось у 25530 пациентов. Также, зафиксирован 2401 летальных исход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирусную инфекцию протестировали более 21,5 тысячи человек.

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