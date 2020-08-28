В Петербурге на коронавирусную инфекцию протестировали более 21,5 тысячи человек

Региональный штаб по борьбе с COVID-19 представил обновленную информацию по проводимым исследованиям на наличие в организмах жителей Северной столицы патогена нового типа.

За прошедшие сутки медицинские работники в ходе тестирования взяли биоматериалы на проверку у 21767 петербуржцев.

Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья 404 человек. В обсерваторе остаются 2 пациента. Являются контактными с инфицированными 402 человека.

В единую справочную службу «122», специализирующуюся на вопросах об эпидемии коронавируса обратились 178 раз. По всем вопросам специалистами была предоставлена полная информация, необходимая обеспокоенным или интересующимся петербуржцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют как можно скорее. Клинические испытания препарата, созданного центром «Вектор» проходят успешно.