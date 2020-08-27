Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют как можно скорее

Вторую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют как можно скорее
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Это может произойти еще до окончания третьего этапа исследований.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова рассказал, что сейчас препарат от коронавируса, разработанный центром «Вектор», проходит второй этап клинических испытаний. Он должен закончиться уже в сентябре, а регистрация возможно только после третьего этапа.

Ожидается, что зарегистрировать вторую российскую вакцину от коронавируса удастся в ускоренном режиме, сообщил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что пока исследования проходят хорошо, добровольцы не жалуются на осложнения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор допустил возможность повторного заражения коронавирусом. Пока что подобные случаи носят единичный характер, поэтому выводы делать рано.

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