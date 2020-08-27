Роспотребнадзор допустил возможность повторного заражения коронавирусом

Пока что подобные случаи носят единичный характер, поэтому выводы делать рано.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, есть ли вероятность повторно заболеть коронавирусом. Он считает, что это возможно, если человек инфицирован сразу двумя разными штаммами коронавируса. Горелов объяснил, что случаи повторного заражения бывают, но очень редко, поэтому ученые пока ищут этому объяснения. Также вполне возможно, что повторно заболеть могут люди с плохим иммунитетом, не исключены и ложные результаты тестов.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 976 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечиться смогло большинство, летальных исходов – более 16,8 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, где проще всего подхватить коронавирус.