В Роспотребнадзоре рассказали, где проще всего подхватить коронавирус

Специалисты отмечают, что подхватить новую инфекцию, в целом, можно повсюду. Однако есть места, где риск заражения значительно выше.

Об этом рассказала представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербурга, исполняющая обязанности руководителя отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева в ходе пресс-конференции, посвященной теме вакцинации от гриппа и COVID-19. Мероприятие состоялось в четверг, 27 августа, и было организовано изданием «Интерфакс Северо-Запад».

Катаева подчеркнула, что наиболее опасными с точки зрения заражения местами являются общественный транспорт и образовательные учреждения, поскольку в последние съезжаются люди из разных городов и стран, поэтому и пассажиропоток в транспорте становится гораздо выше.