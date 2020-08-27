В Роспотребнадзоре рассказали, где проще всего подхватить коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, где проще всего подхватить коронавирус
В салоне общественного транспорта необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и делать гигиеническую обработку рук. Фото: Baltphoto

Специалисты отмечают, что подхватить новую инфекцию, в целом, можно повсюду. Однако есть места, где риск заражения значительно выше.

Об этом рассказала представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербурга, исполняющая обязанности руководителя отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева в ходе пресс-конференции, посвященной теме вакцинации от гриппа и COVID-19. Мероприятие состоялось в четверг, 27 августа, и было организовано изданием «Интерфакс Северо-Запад».

Катаева подчеркнула, что наиболее опасными с точки зрения заражения местами являются общественный транспорт и образовательные учреждения, поскольку в последние съезжаются люди из разных городов и стран, поэтому и пассажиропоток в транспорте становится гораздо выше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители России, среди которых и медики, предпочитают отечественную вакцину от COVID-19 заграничной.

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