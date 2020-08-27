Россияне высказали отношение к отечественной вакцине против COVID-19

Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной – 33%",- говорится на сайте ФОМ. Фото: pixabay.com

Среди населения общую вакцинацию от COVID-19 считают нужной 46% респондентов, ненужной – 37%. Медики несколько больше склоняются к поддержке массовой вакцинации: признают ее нужной 56% медиков, считают ненужной – 33%",- говорится на сайте ФОМ. Фото: pixabay.com

Большая часть опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ) россиян заявила, что предпочитает отечественную вакцину от COVID-19 импортной.

За использование российской вакцины высказываются 62% респондентов. Кроме того, 46% участников опроса считают массовую вакцинацию необходимой. При этом 53% жителей России считают, что применение вакцины может остановить эпидемию.

Отметим, что ФОМ проводил два отдельных опроса: для рядовых граждан и для врачей. В обоих случаях участниками стали около тысячи человек старше 18 лет. Среди представителей медицины 59% отдали предпочтение отечественной разработке, 19% предпочли бы прививаться импортной вакциной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге вакцину от гриппа получат более сотни тысяч преподавателей, поскольку они попадают в зону риска.