Вакцину от гриппа в Петербурге получат более 100 тыс. учителей

Петербургские власти планируют обеспечить вакциной от гриппа более 100 тысяч учителей, которые попадут в зону риска сезонной заболеваемости в начале учебного года.
Об этом сообщила глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева на пресс-конференции «Интерфакс».
По словам Соловьевой, в этом году планируется привить около 110 тысяч городских педагогов, что около 80% от подлежащих.
Вакцинировать учителей будут, в частности, и выездные бригады прямо в учебных заведениях. Если в школе нет оборудованного медкабинета, то учителей по договоренности направят в городские поликлиники.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и профилактике гриппа. Сейчас в Петербурге отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ.