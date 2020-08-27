Вакцину от гриппа в Петербурге получат более 100 тыс. учителей

Учителя попадут в зону риска сезонной заболеваемости в начале учебного года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Учителя попадут в зону риска сезонной заболеваемости в начале учебного года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургские власти планируют обеспечить вакциной от гриппа более 100 тысяч учителей, которые попадут в зону риска сезонной заболеваемости в начале учебного года.

Об этом сообщила глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева на пресс-конференции «Интерфакс».

По словам Соловьевой, в этом году планируется привить около 110 тысяч городских педагогов, что около 80% от подлежащих.

Вакцинировать учителей будут, в частности, и выездные бригады прямо в учебных заведениях. Если в школе нет оборудованного медкабинета, то учителей по договоренности направят в городские поликлиники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и профилактике гриппа. Сейчас в Петербурге отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ.