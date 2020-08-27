В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и профилактике гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и профилактике гриппа
Наиболее эффективным способом защиты от гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

В России стартует сезон заболеваний гриппом и, вместе с ним, прививочная кампания против гриппа. В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации и самом заболевании.

Как отметили в ведомстве, текущий эпидемический сезон будет осложнять одновременная циркуляция вирусов гриппа и нового коронавируса, что повышает риски для здоровья населения.

Вакцинацию населения от гриппа будут проводить во всех российских регионах. На сегодняшний день, 27 августа, в стране привито более 3,8 тыс. человек. В этом году планируется сделать прививки не менее 60% населения. Оптимальнее всего ставить вакцины от гриппа в период с сентября по октябрь.

Сейчас в Петербурге отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Ситуацию контролирует городское управление Роспотребнадзора.

Среди симптомов гриппа: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель, боль в горле, мышцах и суставах

Важно отметить, что при заболевании нельзя заниматься самолечением, при высокой температуре от 38 градусов необходимо вызывать врача. Также нельзя болеть «на ногах», поскольку это может привести к тяжелым последствиям.

Что необходимо делать при болезни:

  • Оставайтесь дома
  • Соблюдайте постельный режим
  • Выполняйте все рекомендации врача
  • Принимайте лекарства вовремя
  • Пейте как можно больше теплой жидкости

Чтобы снизить риск заражения окружающих, нужно изолировать больного в отдельной комнате, проветривать помещения и надевать маску при уходе за больным.

Как защитить себя от гриппа

  • Наиболее эффективное средство защиты от гриппа – своевременная вакцинация
  • Полноценно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и занимайтесь физкультурой
  • Мойте руки
  • Промывайте нос
  • Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте помещения
  • Надевайте маски в общественных местах и в транспорте
  • По возможности избегайте мест массового скопления людей
  • Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания

В случае, если кто-то из близкого окружения заболел, начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах.

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