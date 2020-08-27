Жители Петербурга смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах

Жители Петербурга смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах
Вакцинация от гриппа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Для желающих защититься от гриппа петербуржцев вновь откроются мобильные пункты.

Северная столица готовится к наступлению осени и эпидемии гриппа. Чтобы защитить население от активного распространения болезни, каждый год проводится вакцинация.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что препарат уже в ближайшее время начнет поступать в городские медицинские учреждения. После получения необходимых документов, в ведомстве решат, где начнется прививочная кампания. В приоритете прежде всего будут стоять детские организации. Что касается взрослого населения, то для его вакцинации будут снова задействованы способы, которые успешно зарекомендовали себя в последние годы. Речь идет о мобильных пунктах и прививочных бригадах. Они появятся в тех местах, где ежедневно проходит большое количество людей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Для удобства петербуржцев, все списки работающих пунктов вакцинации станут доступны для ознакомления на сайтах районных администраций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается масштабная вакцинация от гриппа.

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