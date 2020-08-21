В Петербурге ожидается масштабная вакцинация от гриппа

В Петербурге ожидается масштабная вакцинация от гриппа
Горожан просят сделать прививку. Фото: pixabay

Первые уколы будут ставить уже на следующей неделе.

В Санкт-Петербурге готовятся к масштабной вакцинации населения от гриппа. Об этом сообщили в Смольном. Прививочная кампания стартует на следующей неделе – в преддверии наступления осени. Отмечается, что в период пандемии коронавируса особенно важно сделать укол, чтобы снизить вероятность нагрузки на медучреждения. Власти надеются, что удастся привить не менее 60% петербуржцев, то есть 3,2 миллиона человека, среди которых почти полмиллиона детей.

В первую очередь вакцину советуют сделать людям, входящим в группу риска – это дети, беременные женщины, пожилые люди, медработники, педагоги и те, кто страдают хроническими заболеваниями. Как и в прошлые годы, укол можно будет сделать благодаря мобильным кабинетам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса.

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