Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Некоторые пациенты жалуются на повышение температуры тела.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса. Об этом пишет «Газета.ру». Врач заявил, что после укола бывают локальные реакции – покраснения и болезненные ощущения. Также у некоторых пациентов увеличивается температура тела – примерно до 37,5 градусов, но в этом нет ничего страшного. Чуланов призвал россиян не сбивать температуру или в крайнем случае выпить парацетамол.

«Тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека»,

— пояснил инфекционист.

Напоминаем, что волонтеры, согласившиеся участвовать в тестировании прививок, жаловались на ухудшение состояние после вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, когда настанет вторая волна пандемии Covid-19 в Петербурге.

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