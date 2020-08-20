Врач рассказал, когда настанет вторая волна пандемии Covid-19 в Петербурге

Многие россияне отдыхают на курортах, что увеличивается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Владимир Жолобов рассказал, когда стоит ожидать вторую волну пандемии коронавируса. Об этом пишет «Аргументы и Факты Санкт-Петербург». Эксперт убежден, что ситуация ухудшится осенью, так как вирусные заболевания всегда активизируются в холодное время года. Он напомнил, что к сентябрю из разных уголков страны в Северную столицу вернутся студенты и школьники. Некоторые из них могут стать переносчиками инфекции. Жолоб отметил, что часть горожан отдыхают на курортах, где «активно «смешиваются» жители разных регионов».

Напоминаем, что в некоторых странах Европы наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки, в связи с чем граждан просят тщательней соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд оштрафовал поликлинику №4 за нарушения санитарных мер против COVID-19. Представитель медучреждения отметил, что все нарушения устранены.