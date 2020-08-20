Суд оштрафовал поликлинику №4 за нарушения санитарных мер против COVID-19

Представитель пояснил, что выявленные нарушения устранены, но это не избавило поликлинику от штрафа. Фото: pixabay.com

Представитель пояснил, что выявленные нарушения устранены, но это не избавило поликлинику от штрафа. Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд оштрафовал СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Выяснилось, что с 11 мая по 8 июля у работающей в поликлинике медсестры выявили коронавирус. Дальнейшая проверка показала, что дезинфицирующие растворы присутствовали не во всех кабинетах, СИЗ лежали в коробках на полу, препятствуя качественной влажной уборке, а сам уборочный инвентарь хранился в беспорядке.

Кроме того, инспекция отметила несвоевременную передачу информации о выявленных случаях инфекционных болезней в соответствующий отдел. Представитель медучреждения отметил, что все нарушения устранены. Суд принял во внимание этот факт и назначил поликлинике штраф в размере 130 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санаторий в Зеленогорске оштрафовали за нарушения правил работы в пандемию.