Санаторий в Зеленогорске оштрафовали за несоблюдение правил по коронавирусу

Санаторий «Северная Ривьера» заплатит 100 тыс. рублей штрафа по решению Зеленогорского районного суда Петербурга.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, санаторий привлекли к ответственности за административное правонарушение по статье КоАП о нарушении эпидемиологических норм во время пандемии.

Среди нарушений были не одномоментное заполнение номеров, проживание в номерах более одного постояльца. Также персонал не использовал средства индивидуальной защиты, в столовой не хватало оборудования по обеззараживанию воздуха. Кроме того, в столовой не соблюдалась социальная дистанция по расстановке столов.

Защитник признала вину ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера» и сообщила, что все нарушения уже устранены. Учреждение оштрафовано на 100 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленогорский суд оштрафовал санаторий «Балтийский берег» за случаи COVID-19 среди сотрудников.