Рекорд невест: съемки «Холостяка» с Тимати стартовали в Дубае

Стартовали съемки очередного сезона реалити-шоу «Холостяк», в этот раз девушки борются за сердце рэпера Тимати. Об этом сообщил телеканал ТНТ.

Шоу базируется в Дубае. Музыкант уже примерил черный смокинг и встретился с невестами.

Когда стало известно имя главного героя нового сезона шоу, то количество заявок на кастинг перевалило за 30 тыс, что стало рекордом для роекта. Одной участнице особенно не повезло — она прошла все отборочные туры, но заболела прямо перед съемками.

Кроме того, коронавирус подхватил ведущий проекта Дмитрий Кохно. Накануне съемок его «пришлось срочно заменить». Имя нового ведущего пока неизвестно.

Напомним, выход первых серий «Холостяка» запланирован на весну 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати резко ответил хейтерам из-за критики шоу «Холостяк»