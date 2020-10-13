Тимати резко ответил хейтерам из-за критики шоу «Холостяк»

Бизнесмен и музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, поставил на место своих хейтеров из-за критики шоу «Холостяк».

Новый пост рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Под совместным фото с годовалым сыном Тимати обратился к «второсортным певичкам» и другим любителям пообсуждать в Сети его морально-нравственные аспекты жизни. Он заявил, что пока одни комментируют его личную жизнь, он способен обеспечить своим наследникам лучшую жизнь.

Бизнесмен напомнил недоброжелателям, что многие зарабатывают миллионы в молодом возрасте, потому что они занимаются делом. Тимати выразил надежду, что его сын станет успешнее отца в более раннем возрасте. В комментариях под фото многие подписчики назвали пост исполнителя «показушничеством».

На сайте ТНТ сказано, что выход первых серий «Холостяка» запланирован на весну 2021 года. Сейчас идет кастинг участниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга Тимати Анастасия Решетова прокомментировала участие рэпера в проекте «Холостяк».