«Будет расти без отца»: Тимати может больше не увидеть сына из-за участия в «Холостяке»

Экс-супруга Тимати (Тимура Юнусова) и мать его ребенка Анастасия Решетова прокомментировала участие рэпера в проекте «Холостяк». Она заявила, что будет воспитать ребенка сама.

Об этом модель рассказала в своем Instagram-аккаунте. Некоторые поклонники все еще ждут воссоединения пары, однако Решетова утверждает, что после этого шоу не планирует сходиться с исполнителем.

«Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я сходиться ни с кем не собираюсь», — написала модель в Instagram Stories.

Юнусов пока не отреагировал на это заявление.

Напомним, что о разводе супругов стало известно совсем недавно. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати станет главным героем реалити-шоу «Холостяк». Новый сезон выйдет на телеканале ТНТ в 2021 году.