Рэпер Тимати станет новым «Холостяком»

Известный российский исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, станет новым главным героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.

Ранее представители канала только подогревали интерес к новому «Холостяку», но не называли его имени, уточняя лишь то, что он «красив, богат и знаменит». Теперь же стало известно, что девушки поборются за сердце Тимати, который не так давно принял решение о расставании с моделью Анастасией Решетовой, подарившей певцу сына Ратмира.

Отметим, что кастинг до сих пор продолжается, поэтому поклонницы исполнителя имеют все шансы попытать счастье и попасть на проект. Премьера нового сезона назначена на весну 2021 года. Когда начнутся съемки, пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати ответил на жалобы Решетовой на характер их сына. Тимати, комментируя пост про своего сына, заявил, что «от осинки не родятся апельсинки».