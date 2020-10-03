Тимати ответил на жалобы Решетовой на характер их сына

Блогер заявила, что у ее ребенка непростой характер и он хочет быть главным.

Модель Анастасия Решетова рассказала, каким характерным растет их с Тимати общий сын. Она поделилась подробностями в Instagram-аккаунте.

Блогер заявила, что еще совсем недавно она родила маленького мальчика, который то ел, то спал. Сейчас Ратмир требует много внимания – если мама хочет заняться делами, он хватает ее за руки и за ноги и не отпускает. Когда ребенок недоволен чем-то, он может зарычать и начать драться.

«Я до сих пор пребываю в легком шоке. Ведь, вроде как совсем недавно, он родился на свет, будучи маленьким 3,7 килограммовым комочком, который только и делал, что ел и спал, а теперь это полноценный человек, который явно хочет занять место главного в доме»,

— поделилась Решетова.

Тимати, комментируя пост про своего сына, заявил, что «от осинки не родятся апельсинки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шишкова обвинила Тимати в изменах с Решетовой.