Шишкова обвинила Тимати в изменах с Решетовой

Шишкова обвинила Тимати в изменах с Решетовой
Анастасия Решетова.. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Блогерша заявила, что была беременна, пока рэпер встречался с новой возлюбленной.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова прокомментировала заявление Алены Шишковой в своем Instagram. Девушка заявила, что артист встречался с новой пассией, пока она была беременная. Шишкова опубликовала откровенный пост, а затем удалила его, но многие успели сделать скриншоты.

Решетова, взбешенная происходящим, отреагировала на происходящее. Она заверила, что познакомилась с Тимати уже после рождения его дочери Алисы – девочке якобы было четыре месяца.

«Мы впервые встретились летом 2014 года. В отношениях он не состоял на тот момент. Не знаю, зачем Алена Ш. написала это. Мы с Тимуром ей говорили, как было и не раз»,

— написала она.

Хейтеры тем временем злорадствуют: ведь Тимати сначала ушел от Шишковой к Решетовой, а теперь расстался и с ней, даже несмотря на рождение долгожданного наследника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова оставила Тимати без квартиры после развода.

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