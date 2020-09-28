Решетова оставила Тимати без квартиры после развода

Решетова оставила Тимати без квартиры после развода
Анастасия Решетова.. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Рэпер оставил недвижимость модели и своему сыну Ратмиру.

Модель Анастасия Решетова показала фотографии из квартиры Тимати. Поклонники удивились, ведь пара рассталась, но звезда поспешила все объяснить. Оказывается, рэпер отказался от недвижимости в пользу бывшей возлюбленной и своего сына Ратмира. Сам Тимати достраивает «дом мечты». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте.

«Теперь эта квартира наша с Ратиком. Тимур Ильдарович временно живет в другой»,

—объяснила экс-супруга артиста.

Напоминаем, что о разводе супругов стало известно совсем недавно. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шишкову заподозрили в попытке вернуть Тимати после расставания с Решетовой.

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