Шишкову заподозрили в попытке вернуть Тимати после расставания с Решетовой

Шишкову заподозрили в попытке вернуть Тимати после расставания с Решетовой
Алена Шишкова. Фото: instagram.com/missalena.92

Тимати вновь стал завидным женихом после разрыва отношений с моделью Анастасией Решетовой. Поклонники российского рэпера предположили, что его бывшая возлюбленная Алена Шишкова может претендовать на возобновление отношений.

Поводом для таких догадок стал таинственный пост Шишковой в ее Instagram-аккаунте. Она опубликовала черно-белый снимок, который сопроводила цитатой из песни «Верни мою любовь».

На фото она смотрит вдаль, прикасаясь к волосам. В комментариях подписчики тут же увидели в этом двойной смысл. Однако были и те, кто посчитал странным такой ход мысли и категорично заявили, что никакого тайного послания для Тимати нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати и Решетова объявили о расставании. Модель пояснила, что их союз не выдержал проверку на прочность. Они состояли в отношениях несколько лет. Рэпер и модель успели обзавестись сыном.

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