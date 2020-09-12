Тимати и Решетова объявили о расставании

Тимати и Решетова объявили о расставании
Решетова поделилась снимком сына. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Они состояли в отношениях несколько лет. Рэпер и модель успели обзавестись сыном.

Модель Анастасия Решетова рассказала в своем Instagram-аккаунте о расставании с рэпером Тимати. Она отметила, что текущий год стал для многих испытанием. Решетова пояснила, что их союз не выдержал проверку на прочность, поэтому теперь рэпер и модель не муж и жена, вместе они больше не живут.

Решетова добавила, что их отношения были замечательными и эмоциональными. При этом она напомнила, что все в жизни имеет свойство заканчиваться.

«Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть»,

— подчеркнула модель.

Также Решетова выразила надежду, что они с Тимати смогут воспитать отличного ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова развеяла слухи о расставании с Тимати.

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