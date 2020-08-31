Решетова развеяла слухи о расставании с Тимати

Модель Анастасия Решетова с сыном Ратмиром вернулась в Москву из отпуска. Домой их с ребенком привез рэпер Тимати.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Утром 31 августа Решетова с сыном на борту частного самолета вылетели в столицу. По возвращении модель опубликовала в Сети видео встречи малыша с любимым котом, а также сообщила, что их привез домой «папа», имея в виду рэпера.

Немного позже модель поделилась с поклонниками фото с роскошным букетом цветов.

Слухи о расставании звездной пары появились после их отдельного друг от друга отпуска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати основал новую компанию по работе с артистами. Рэпер продолжит заниматься той же деятельностью, которой занимался в Black Star.