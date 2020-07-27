Тимати основал новую компанию по работе с артистами

Рэпер продолжит заниматься той же деятельностью, которой занимался в Black Star.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем пишет «СтарХит». Рэпер Тимати перед уходом из Black Star основал компанию под названием «Ракета». Она, как и предыдущая, тоже связана с музыкальной индустрией. Артист хочет продолжить заниматься организацией концертов, работой с музыкантами, а также сотрудничеством с рекламными агентствами. Пока что сам Тимати никак не комментировал информацию.

Напоминаем, что рэпер объявил об уходе с популярного лейбла в своем Instagram-аккаунте. Тимати не хватает «камерности» в огромной компании и поэтому он захотел начать с нуля. Тем не менее, за ним остаются доли в сторонних проектах Black Star. В ближайшее время рэпер планирует выпустить альбом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати.