Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Решетова выложила странный пост. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Блогер опубликовала пост, породивший немало слухов.

Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте. Она также написала пост, которым намекнула на разлад в отношениях с рэпером Тимати. Модель вспомнила о неприятных событиях в своей жизни, а также отметила, что ей пришлось пережить сильный стресс. Решетова уехала из России, так как не могла спокойно спать и жить – ее беспокоились тревожные мысли. Она также подчеркнула, что отдых проходит в новом для нее формате, но «так нужно».

Тем временем Тимати тоже отправился в отпуск, но со своей дочерью. Поклонники посчитали, что между рэпером и моделью что-то не так.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова показала свои фотографии периода болезни анорексией. Девушка давно отказалась от экстремальных способов похудения.

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