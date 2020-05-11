Решетова показала свои фотографии периода болезни анорексией

Девушка давно отказалась от экстремальных способов похудения.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем модель Анастасия Решетова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила снимки пятилетней давности – на них блогер демонстрирует свою стройность. Тогда девушка морила себя голодом и совсем не занималась спортом. Затем она взялась за голову, избрав другой способ. Теперь Решетова не только худая, но и подтянутая – о ее фигуре мечтают тысячи девушек. Сейчас она правильно питается, регулярно тренируется – это ей позволяет выглядеть так, как сейчас. При этом многие поклонники считают, что модель лукавит и на самом деле она прибегала к помощи хирурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали об истинных причинах анорексии. Они наблюдали за 17 тысячами пациентов с анорексией – как за мужчинами, так и за женщинами. Их интересовало, каково состояние их здоровья. В результате ученые выяснили, что люди заболевали из-за комплекса проблем, а не по одной какой-либо причине