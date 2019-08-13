Ученые рассказали об истинных причинах анорексии

Помимо прочего, эксперты ищут способы лечения заболевания.

Исследованием проблемы занялась международного группа ученых. Итоги работы они опубликовали в журнале Nature Genetics. Они наблюдали за 17 тысячами пациентов с анорексией – как за мужчинами, так и за женщинами. Их интересовало, каково состояние их здоровья. В результате ученые выяснили, что люди заболевали из-за комплекса проблем, а не по одной какой-либо причине. На пациентов влияли психологические и физиологические факторы, а также нарушение обмена веществ. До этого специалисты были уверены, что анорексия становится причиной появления анемии, но теперь они убеждены в обратном.

В ходе наблюдения им также удалось выяснить, что чаще всего люди, заболевшие анорексией, могут иметь и другие психические заболевания: депрессию, тревожность или шизофрению. При лечении нужно применять комплексный подход, иначе добиться результатов невозможно.

Ученые отметили, что анорексией болеют около 2% женщин и менее 1% мужчин.

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