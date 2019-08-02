Ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами

Они уверены, что это возможно, если подобрать правильный метод борьбы с лишним весом.

Диетологи и медики с Тайваня посвятили проблеме исследование, которое опубликовал журнал PLoS Genetics. Специалистам удалось выявить пять способов похудения для людей с «плохими генами». Для начала ученые отметили, что побороть ожирение может кто угодно, важно подобрать тот вид спорта, который поможет в этом. Чтобы выяснить, какой именно подходит больше всего, ученые наблюдали за 18 тысячами жителей острова. Они пришли к выводу, что наиболее эффективен бег – он положительно сказывался на всех аспектах ожирения. Некоторые виды спорта, напротив, никак не помогают.

Напоминаем, что многие диетологи уверяют, что лишний вес уходит, если начать питаться здоровой пищей. При этом они просят есть сбалансированную пищу, не отказываясь от продуктов в ущерб здоровью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёные выяснили, недостаток какого витамина мешает похудеть.