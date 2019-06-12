Учёные выяснили, недостаток какого витамина мешает похудеть

Доказано, что недостаток в организме человека витамина С может не давать избавиться от лишнего веса.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, каким образом может дефицит витамина С повлиять на жизнь человека. Оказалось, что наличие в организме данного витамина положительно влияет на потерю веса.

Ученые считают, что плохое питание провоцирует дефицит данного витамина. Соответственно, когда человек плохо питается – он набирает вес. Ко всему прочему, дефицит витамина цена чаще всего бывает обнаружен у заядлых курильщиков и любителей выпить.

Адам Смит – автор данной работы заявляет, что недостаток витамина С провоцирует яркое снижение работоспособности иммунной системы человека, ухудшение его общего состояния, в частности, настроения и вечного недостатка энергии.

Дабы восполнить недостаток витамина, ученые, диетологи и медики советуют употреблять чаще в пищу апельсины, черную смородину, киви и шиповник.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.