Учёные выяснили, недостаток какого витамина мешает похудеть

Апельсин - самый яркий поставщик витаммина С. Фото: pixabay
Апельсин - самый яркий поставщик витаммина С. Фото: pixabay

Доказано, что недостаток в организме человека витамина С может не давать избавиться от лишнего веса.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, каким образом может дефицит витамина С повлиять на жизнь человека. Оказалось, что наличие в организме данного витамина положительно влияет на потерю веса.

Ученые считают, что плохое питание провоцирует дефицит данного витамина. Соответственно, когда человек плохо питается – он набирает вес. Ко всему прочему, дефицит витамина цена чаще всего бывает обнаружен у заядлых курильщиков и любителей выпить.

Адам Смит – автор данной работы заявляет, что недостаток витамина С провоцирует яркое снижение работоспособности иммунной системы человека, ухудшение его общего состояния, в частности, настроения и вечного недостатка энергии.

Дабы восполнить недостаток витамина, ученые, диетологи и медики советуют употреблять чаще в пищу апельсины, черную смородину, киви и шиповник.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
апельсины быстро похудеть витамин с диета похудение сбросить вес ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Disney заявили о перезапуске мультика про Чипа и Дейла. Выйдет 39 эпизодов
В Петербурге голландские актёры проведут перформанс в метро
Учёные выяснили, недостаток какого витамина мешает похудеть
Трамп хочет ввести санкции против газопровода «Северного потока-2»
В Петербурге эвакуируют жилой дом на улице Выборгской
В России в Книгу рекордов Гиннеса попал самый большой бутерброд с маслом
В День России двоих взорвавших банкомат в Сертолово налетчиков объявили в розыск
Кадыров прокомментировал провокацию на границе между Чечней и Дагестаном