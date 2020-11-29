Погоня на Молодетскосельском закончилась стрельбой и госпитализацией

В Петербурге на Малодетскосельском проспекте произошла погоня со стрельбой. Полицейские задержали двух лихачей.

Дорожный инцидент случился в субботу, 29 ноября, в Адмиралтейском районе города. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, приехало 12 машин ДПС и две кареты скорой помощи, одна машина ДПС оказалась повреждена. Кроме того, на участке прогремел сильный хлопок.

«Была погоня за нарушителем, сотрудники ГИБДД, для остановки ТС применили табельное оружие, одна из пуль попала в водителя, которого госпитализировали с огнестрельным ранением», — написал автор записи.

Другие подробности неизвестны.

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