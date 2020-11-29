Инфекционист раскрыл способ снижения заболеваемости коронавирусом

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, какие способы считает эффективными в борьбе с коронавирусом.

По его мнению, для снижения случаев заражения коронавирусом нужно вместо школ закрыть бары и рестораны. «Закройте бары, но не школы», — сказал инфекционист в интервью ABC.

Также он напомнил о важности ношения масок, мытья рук и сохранения социальной дистанции.

По последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировано 2 269 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 761 457 пациентов, число смертельных исходов достигло 39 527 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 62 человек. Как сообщили портал «СтопКоронавирус.РФ», город занял второе место в России по количеству умерших, уступив Москве.