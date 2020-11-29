В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 62 пациента

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 62 пациента
Город занял второе место в России по количеству умерших. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 62 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября. Как сообщили портал «СтопКоронавирус.РФ», город занял второе место в России по количеству умерших, уступив Москве.

За минувшие сутки из больниц города выписали 1 835 человек. При этом опасный вирус нашли еще у 3 701 человека. Это очередной антирекорд Петербурга. Также за сутки медики успели обследовать на новый вирус 37 043 человека. Под меднаблюдением находится 2 206 человек. Из них 31 — в обсерваторе, 1 789 — контактные, 386 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус нового типа появился не в Китае, как принято считать, а в Индии. К такому выводу пришли эксперты Китайской академии наук.

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