Китайские ученые раскрыли настоящую родину коронавируса

Вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году. Фото: pixabay

Вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году. Фото: pixabay

Коронавирус нового типа появился не в Китае, как принято считать, а в Индии. Такое заявление сделали эксперты Китайской академии наук.

По их данным, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году. В то время люди и животные были вынуждены пить одну воду. И лишь после этого коронавирус «перебрался» в китайский Ухань, где впервые и был официально выявлен.

Как сообщил портал Daily Mail, в списке стран, где вирус мог зародиться, помимо Индии есть Греция, Австралия, Чехия, Италия, Сербия, Бангладеш, США и России.

В то же время ученые из Глазго раскритиковали работу и усомнились в ее доказательности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-инфекционист посоветовала тем, кто лечится от коронавируса в домашних условиях, чаще лежать на животе и употреблять больше жидкости.