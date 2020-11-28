Инфекционист дала простые советы для тех, кто лечится от COVID-19 дома

Врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова заявила, что тем, кто лечится от коронавируса в домашних условиях, стоит чаще лежать на животе и употреблять больше жидкости.

Если дневная норма воды здорового человека составляет около 2-2,5 литров воды, то при повышенной температуре и коронавирусе можно пить и больше. Кроме того, в воду или некрепкий чай можно добавлять витамины.

А вот лежание на животе, отметила врач, это не столько профилактическая, сколько лечебная процедура — она позволяет увеличить насыщенность крови кислородом на 2-3 единицы. Для удобства можно класть подушку под таз и грудную клетку, чтобы живот немного провисал. Люди с полным весом могут лежать на боку, а не на животе.

Между тем, Мясникова подчеркнула, что это — вспомогательные меры, которые нужно сочетать с точным следованием рекомендациям и назначениям врача и строгим приемом лекарств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые исследовали 12 тысяч мутаций коронавируса нового типа и выяснили, что ни один из них не является более контагиозным, чем другие.