Ученые обнаружили 12 тысяч мутаций нового коронавируса

Итоги исследования британских ученых, между тем, являются промежуточными, так как коронавирус может продолжать мутировать. Фото: pixabay

Итоги исследования британских ученых, между тем, являются промежуточными, так как коронавирус может продолжать мутировать. Фото: pixabay

Британские генетики исследовали свыше 12 тысяч мутаций коронавируса нового типа и выяснили, что ни одна из них не увеличивает риск распространения заболевания.

Результатами своей работы ученые поделились на портале Nature Communications. Специалисты считают, что катализатором мутации коронавируса является размножение клеток вируса, воздействие на них иммунитета зараженного, а также взаимодействие с другими вирусами. Данные, полученные экспертами, основаны на образцах вирусах, полученных от более чем 46 тысяч человек в конце июля.

В исследовании отмечается, что впервые мутацию SARS-CoV-2 зарегистрировали в начале марта. Изначально ученые опасались, что изменения структуры вируса приведут к росту его контагиозности, но последние факты, к счастью, опровергают эту теорию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не видит необходимости в массовой вакцинации граждан от коронавирусной инфекции.