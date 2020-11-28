Онищенко выступил против поголовной вакцинации россиян от коронавируса

Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что прививать от COVID-19 необходимо не всех россиян, а только людей из групп риска.

Онищенко считает, что вакцинация нужна только пожилым людям, а также россиянам, страдающим от онкологических заболеваний, эндокринных и кардиологических недугов. Кроме того, в особой защите от COVID-19, по мнению депутата, нуждаются педагоги и медицинские работники.

«Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса», — подчеркнул Онищенко. Он добавил, что даже в такой ситуации вакцинация все равно станет массовой, так как только людей преклонного возраста в России порядка 20-30 миллионов человек, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач петербургской больницы Святого Георгия заявил об опасности коронавируса практически для всех органов и систем человеческого организма.