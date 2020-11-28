Главврач больницы Святого Георгия: COVID-19 влияет на весь организм человека

Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

По словам главного врача больницы Святого Георгия в Петербурге Валерия Стрижелецкого, доказано, что коронавирус нового типа негативно сказывается практически на всех органах и системах организма человека.

Специалист рассказал, что медики описали почти полный спектр последствий заболеваний, развивающихся после COVID-19, особенно перенесенного в тяжелой или среднетяжёлой форме. Стрижелецкий, однако, подчеркнул, что болезнь — новая, поэтому у ученых все еще недостаточно знаний о ней, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Врач отметил, что это «очень страшный вирус», поэтому в условиях пандемии стоит внимательно и аккуратно относиться к своему здоровью, уделять время профилактике повторных простуд, поскольку коронавирусом, вероятно, можно заразиться повторно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки подхватили коронавирус свыше 27 тысяч человек.