В России выявлено 27 100 новых случаев заражения коронавирусом

Полностью выздоровело и выписалось из больниц 27 296 человек. Фото: Baltphoto

Полностью выздоровело и выписалось из больниц 27 296 человек. Фото: Baltphoto

За прошедшие сутки в России выявлено более 27 тыс. случаев коронавируса. По данным оперативного штаба на утро 28 ноября в России зафиксировано 27 100 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны, при этом 21,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 510 летальных исходов.

Полностью выздоровело и выписалось из больниц 27 296 человек.

С начала ведения статистики по пандемии в России выявлено 2 242 633 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровело 1 739 470 пациентов.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.