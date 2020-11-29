Петербурженка заняла 10-е место на конкурсе «Детское Евровидение»

Победительницей песенного конкурса стала юная участница из Франции.

В воскресенье, 29 ноября, состоялся финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2020», который прошел в формате телемоста из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Победительницей конкурса стала девочка Валентина из Франции, которая исполнила песню J’imagine («Я представляю себе»).

Напомним, что в финале также принимала участие и российская певица. 11-летняя жительница из Петербурга София Феськова заняла 10-е место на международном конкурсе. Финальной песней девочки стала композиция A Time for Us («Время для нас»), с которой она получила 88 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что родители возмутились из-за выигрыша петербурженки на отборе на «Детское Евровидение».

Они считают, что победа нечестная. Организаторы конкурса уже отреагировали на происходящее.