Сын Боярского потребовал объяснений после концерта Басты в Петербурге

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.

Сын артиста Михаила Боярского рассказал, что его ввели в недоумение кадры с последнего концерта рэпера, на котором собрались тысячи людей. Депутат отметил в своем Instagram-аккаунте, что здоровье граждан превыше всего, и потерпеть нужно всем.

Боярский отметил, что не имеет ничего против Василия Вакуленко (Басты), уважает его творчество, но вот к организаторам концерта у него много вопросов.

«Жду объяснений», — заключил Боярский.

Напомним, концерт Басты состоялся в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября. На мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном прокомментировали возмутивший петербуржцев концерт Басты в Ледовом дворце.