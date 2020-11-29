В Смольном прокомментировали возмутивший петербуржцев концерт Басты в Ледовом дворце

В пятницу, 27 ноября, в Ледовом дворце Северной столицы состоялся концерт рэпера Басты, который посетили тысячи людей. Мероприятие вызвало шквал негативной реакции у горожан. На возмущение ответили в комитете по культуре Петербурга.

Как объяснили чиновники, организаторы концерта не нарушили никаких действующих правил. Зал был заполнен лишь на 50%, билеты продавались до вступления в силу новых ограничительных мер. Кроме того, танцпол заменили на партер, установив зрительные кресла, чтобы между людьми сохранялась дистанция. Также велась фотофиксация концерта и зрительского зала для чек-листа контрольных мероприятий. На представленных снимках зал действительно кажется пустующим.

В «общих зонах», — таких как кассы, фойе, гардероб, — следили за соблюдением социальной дистанции, а все посетители и сотрудники Ледового дворца носили средства индивидуальной защиты. При этом в комитете подчеркнули, что проведут проверку после появившихся в соцсетях публикаций с выступления Басты, на которых замечены нарушения правил организации мероприятий в условиях пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 ноября в Петербурге прошел еще один концерт Басты.