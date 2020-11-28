Концерт Басты в Петербурге собрал тысячи человек на фоне коронавируса

Фанаты рэпера Басты посетили концерт артиста несмотря на коронавирусные ограничения, которые приняты в городе. Само массовое мероприятие состоялось в ледовом дворце в пятницу, 27 ноября.

Как сообщает АБН со ссылкой на социальные сети, которые пестрят различными видео с концерта Василия Вакуленко (Баста), на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Кроме этого, многие люди остались без стульев в партере. Напомним, что данное условие — наличие мест для сидения — является обязательным при проведении подобных мероприятий.

Несмотря на коронавирус, Баста планирует отыграть еще один концерт в Петербурге. Он состоится 28 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге осталось примерно 900 коек для взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией.