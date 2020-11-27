В Петербурге осталось 900 коек для взрослых пациентов с Covid-19

В Петербурге осталось 900 коек для взрослых пациентов с Covid-19
Для пациентов с коронавирусом разворачивают койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столицы свободный коечный фонд оценивается в 10%. На данный момент увеличилось количество пациентов со средней и тяжелой степенью госпитализации.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Если говорить о резерве коечного фонда, то у нас впереди подключение к нам федеральных двух учреждений. Это НИИ Фтизиопульмонологии и НИИ им. Алмазова. И соответственно, трех трансформеров. Это больница Святителя Луки, больница №33 в Колпино, корпус на Народной Госпиталя Ветеранов войн и корпуса 1,2,3 и 8 в «Ленэкспо». Общая емкость — порядка 2500 коек, которые мы можем до разворачивать, скажем так, при необходимости», — заявил Андрей Сарана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, когда, по словам эксперта, в России может закончиться масочный режим.

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