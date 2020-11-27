Эксперт рассказал, когда в России может закончиться масочный режим

Масочный режим будет преследовать россиян до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным.

Такой прогноз сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24».

Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он (вирус) станет обычным сезонным насморком» — заявил эксперт.

Кроме этого, Александр Горелов отметил, как будет происходить распространение коронавируса зимой. Он отметил, что климатические условия незначительно влияют на распространение инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ не против добавить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов.

Отмечается, что организация проявляет интерес с точки зрения включения отечественного препарата в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.