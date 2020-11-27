В ВОЗ не против добавить «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения заинтересована в российской вакцине от коронавируса. Об этом рассказала в пятницу, 27 ноября, помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает ТАСС.

Отмечается, что организация проявляет интерес с точки зрения включения отечественного препарата в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.

«У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию», — заявила помощник генерального директора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве рассказали, когда россияне будут массово прививаться от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что массовая вакцинация должна начаться в январе или феврале 2021 года.