В ВОЗ не против добавить «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин от Covid-19

В ВОЗ не против добавить &#171;Спутник V&#187; в список рекомендуемых вакцин от Covid-19
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

Всемирная организация здравоохранения заинтересована в российской вакцине от коронавируса. Об этом рассказала в пятницу, 27 ноября, помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает ТАСС.

Отмечается, что организация проявляет интерес с точки зрения включения отечественного препарата в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях.

«У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию», — заявила помощник генерального директора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве рассказали, когда россияне будут массово прививаться от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что массовая вакцинация должна начаться в январе или феврале 2021 года.

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