В Минздраве рассказали, когда россияне будут массово привиты от коронавируса

В Минздраве рассказали, когда в России начнется массовая вакцинация населения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что массовая вакцинация должна начаться в январе или феврале 2021 года. По его словам, группы риска смогут привиться уже в декабре.

«Вакцинация уже началась. Она идет. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Принцип добровольности обязателен»,- цитирует его слова РИА «Новости».

С начала ведения статистики по пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 38 558 летальных исходов, выздоровело 1 712 174 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3 669 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.