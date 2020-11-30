Доходы Петербурга вырастут почти на 30 млрд рублей

В законопроект о корректировке бюджета 2020 года внесут сразу несколько поправок.

В Санкт-Петербурге сегодня, 30 ноября, состоялось обсуждение поправок ко второму чтению проекта законопроекта о корректировке бюджета 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что доходы города вырастут на 29,8 миллиардов рублей. Также увеличатся расходы – на 25,6 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит сократится на 20,7 миллиардов. Основную часть средств планируют направить на здравоохранение и на социальные выплаты гражданам. Известно, что инфекционная больница им. Боткина получит от властей почти 160 тысяч рублей.

Не забыли в Смольном и про борьбу с коронавирусом. Доходы и расходы фонда обязательного медицинского страхования увеличат на 4 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все вузы Петербурга перевели на «дистанционку», школы пока не спешат следовать их примеру.